Franco Colapinto terminó 14º en una accidentada carrera Sprint que tuvo a Verstappen como ganador

El piloto argentino pinchó un neumático en el arranque y no pudo hacer demasiado en una competencia que tuvo cinco abandonos.

Hoy 15:02

El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo del Alpine, completó una destacada actuación al finalizar 14° en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que tuvo como vencedor al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Colapinto largó desde el puesto 17 y logró esquivar una caótica largada en el circuito de Austin, donde los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de competencia tras un fuerte incidente. Sin embargo, al evitar los restos de los autos involucrados, el argentino pinchó un neumático y recibió un golpe desde atrás, lo que puso en riesgo la suspensión de su monoplaza.

Luego de ingresar a boxes para el cambio de neumático, el representante de Pilar regresó a pista en el último lugar, lejos del ritmo de los punteros. A pesar de ello, aprovechó un toque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, además de una penalización a Oliver Bearman, para avanzar tres posiciones y cerrar las 19 vueltas del sprint en la posición 14.

La competencia finalizó bajo Auto de Seguridad, con Verstappen imponiéndose sobre Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes).