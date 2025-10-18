Ingresar
El Sevilla de Almeyda, de golear a Barcelona a perder como local ante Mallorca

El equipo del Pelado cayó en su estadio por 3-1, luego de haber superado al conjunto catalán en la última jornada. La derrota lo dejó fuera de la zona de clasificación para las copas europeas.

Hoy 11:57
Sevilla Almeyda

Sevilla cayó 3-1 frente a Mallorca en la sexta fecha de La Liga de España, en un partido donde el equipo de Matías Almeyda no pudo sostener la ventaja obtenida y perdió la oportunidad de mantenerse en la zona de clasificación a competiciones europeas.

El suizo Rubén Vargas abrió el marcador para el Sevilla a los 16 minutos del primer tiempo, generando la ilusión de una victoria local. Sin embargo, en el segundo tiempo, una ráfaga de 10 minutos dio vuelta el resultado: el kosovar Vedat Muriqi empató a los 22, y el ingresado Mateo Joseph, quien había entrado a los 17, anotó un doblete a los 27 y 32 para sellar el triunfo visitante.

Con esta derrota, Sevilla se quedó con 13 puntos, ocupando el séptimo lugar de la tabla y por ahora fuera de los puestos de clasificación a las copas europeas de la próxima temporada. 

En tanto, Mallorca, con Pablo Maffeo como titular, sumó su primera victoria fuera de casa y llegó al 16º puesto con ocho unidades, alejándose momentáneamente de la zona de descenso.

