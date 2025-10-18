Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Independiente volvió a tropezar en San Juan y sigue último sin poder ganar en el Torneo Clausura

El Rojo perdió por 1-0 en su visita a San Martín y sigue sin levantar cabeza agudizando su crisis.

Hoy 20:18

En el Hilario Sánchez, San Martín (SJ) se quedó con los tres puntos al vencer 1-0 a Independiente por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este resultado, el Rojo continúa sin ganar y ocupa la última posición del torneo. El único gol del partido fue anotado por Tomás Fernández.

El primer tiempo comenzó de manera alentadora para Independiente. A los 5 minutos, Pablo Galdames capturó un rebote dentro del área y sufrió una infracción que el árbitro Andrés Merlos sancionó como penal. El propio mediocampista ejecutó la pena máxima, pero Matías Borgogno adivinó la intención y contuvo el disparo, manteniendo el marcador en cero.

En el complemento, la historia favoreció a los locales. A los 18 minutos, Tomás Fernández aprovechó la única oportunidad clara de San Martín y abrió el marcador, definiendo el partido. 

En los minutos finales, Leo Godoy había marcado la igualdad para Independiente, pero tras la revisión del VAR, se detectó posición adelantada y el tanto fue anulado, sellando la victoria para los dirigidos por Leandro Romagnoli.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto superó a su compañero Gasly sobre el final y terminó 17º en el GP de Estados UNidos
  2. 2. En vivo: Argentina, con el regreso del santiagueño Maher Carrizo, va por la gloria ante Marruecos
  3. 3. Fue un “Buendía” para el Aston Villa: victoria con presencia argentina ante el Tottenham sin Romero, ausente por lesión
  4. 4. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  5. 5. El Diablo metió la cola: triunfazo del Manchester United ante el Liverpool en Anfield, en el clásico inglés
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT