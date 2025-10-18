Independiente volvió a tropezar en San Juan y sigue último sin poder ganar en el Torneo Clausura

El Rojo perdió por 1-0 en su visita a San Martín y sigue sin levantar cabeza agudizando su crisis.

Hoy 20:18

En el Hilario Sánchez, San Martín (SJ) se quedó con los tres puntos al vencer 1-0 a Independiente por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Con este resultado, el Rojo continúa sin ganar y ocupa la última posición del torneo. El único gol del partido fue anotado por Tomás Fernández.

El primer tiempo comenzó de manera alentadora para Independiente. A los 5 minutos, Pablo Galdames capturó un rebote dentro del área y sufrió una infracción que el árbitro Andrés Merlos sancionó como penal. El propio mediocampista ejecutó la pena máxima, pero Matías Borgogno adivinó la intención y contuvo el disparo, manteniendo el marcador en cero.

En el complemento, la historia favoreció a los locales. A los 18 minutos, Tomás Fernández aprovechó la única oportunidad clara de San Martín y abrió el marcador, definiendo el partido.

En los minutos finales, Leo Godoy había marcado la igualdad para Independiente, pero tras la revisión del VAR, se detectó posición adelantada y el tanto fue anulado, sellando la victoria para los dirigidos por Leandro Romagnoli.