19 OCT 2025
Vélez logró un triunfazo ante Sarmiento en Junín y quedó como escolta

El Fortín pisó fuerte como visitante y derrotó al Verde por 2-0 para sumar tres puntos de oro.

Hoy 17:18

Vélez Sarsfield se impuso por 2-0 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y se mantiene firme en la lucha por el primer puesto de la Zona B

Con goles de Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto volvió al triunfo y ratificó su buen momento.

En el complemento, el conjunto de Liniers encontró los caminos al gol y, en una ráfaga, sentenció el encuentro: primero Lanzini abrió el marcador con una definición precisa y luego Pizzini amplió la ventaja para sellar el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, Vélez suma tres puntos clave que lo acercan al líder de la zona y reafirma su condición de candidato en el tramo final del campeonato. Sarmiento, en cambio, no pudo aprovechar su localía y deberá reaccionar en las próximas fechas para escapar definitivamente de la lucha por el descenso.

