SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025
En vivo: Sarmiento visita a Atenas de Río Cuarto buscando dar el primer golpe en la serie

El Profe enfrenta al conjunto cordobés en la ida de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 18:31

Sarmiento de La Banda enfrentará esta tarde a Atenas de Río Cuarto en la ida de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025, en un encuentro que se jugará desde las 18.

El elenco santiagueño llega con buen ánimo tras eliminar a San Martín de Mendoza por ventaja deportiva, luego de empatar 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta. Por su parte, Atenas RC viene de superar a Sarmiento de Resistencia con un contundente 5-0 global, mostrando su poderío ofensivo de cara al duelo contra el Verde santiagueño.

El entrenador de Sarmiento, Cristian Molins, expresó en la previa: “Vamos a disputar el partido tomando nuestros recaudos, pero vamos en busca de ganar el partido”. Además, confirmó que podría haber al menos una modificación en el once inicial, ya que Gaspar Triverio arrastra una molestia física y será evaluado antes del compromiso.

Los árbitros designados para el partido son José Darío Sandoval (Concordia), Guido Córdoba (Concordia), Rodrigo Lezcano Garcilano (Victoria) y Lautaro Castañola (Nogoyá).

Sarmiento intentará conseguir un resultado positivo en Córdoba para llegar con ventaja a la revancha en La Banda, donde buscará continuar con su sueño de ascender a la Primera Nacional.

