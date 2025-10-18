Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2025 | 26º
X
Mundo

Maduro activó su plan de defensa ante una “amenaza” de Estados Unidos

El presidente de Venezuela ordenó iniciar ejercicios militares en varios estados del país, luego de que Estados Unidos desplegara un operativo antinarcóticos en la región, que Caracas interpretó como una amenaza directa a su soberanía.

Hoy 18:16
Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro afirmó este sábado que el plan de defensa ante las "amenazas" de EEUU se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban. Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Esta medida fue considerada por Caracas como una "amenaza" para presionar un "cambio de régimen". En respuesta, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

"Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados", dijo en un audio en Telegram el mandatario. Esta madrugada se hicieron maniobras en Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa (centro), indicó.

El despliegue naval estadounidense se anunció poco después de que Washington acusara a Maduro de encabezar carteles de droga y hasta la fecha se informó de seis embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" atacadas por EEUU con un saldo de al menos 27 muertos.

Buena parte de los ejercicios militares de Venezuela se realizan durante horas de la madrugada y también participa la policía, Protección Civil y un cuerpo castrense integrado por civiles.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el miércoles los reportes de que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, lo que supone una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos por presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

The New York Times informó por primera vez de la directiva clasificada, citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con la decisión. Venezuela rechazó las declaraciones "belicistas y extravagantes" de Trump.

En un comunicado, Venezuela manifestó que las maniobras de Estados Unidos buscan legitimizar una operación de "cambio de régimen" con el final de "apropiarse de los recursos petroleros venezolanos".

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei llegó a Santiago del Estero acompañado por su hermana Karina
  2. 2. La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por discapacidad suspendidas por la ANDIS
  3. 3. Milei en Santiago: "Estamos en un momento bisagra, sigamos avanzando hacia las ideas libertarias"
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º
  5. 5. Elías Suárez ratificó el plan de desarrollo provincial ante jóvenes emprendedores, comerciantes e industriales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT