Thiago Almada le dio el triunfo al Atlético Madrid ante Osasuna

Tras siete partidos de ausencia por lesión, el argentino volvió a jugar en el equipo del Cholo Simeone, marcó el gol del triunfo y desató la alegría del equipo que se acerca a la cima de La Liga.

Hoy 18:41

La espera valió la pena. Después de casi un mes afuera por una lesión muscular, Thiago Almada regresó con todo y le dio la victoria al Atlético Madrid frente a Osasuna por 1-0, en el duelo correspondiente a la novena fecha de la Liga de España. El ex Vélez, que ingresó en el complemento, convirtió su primer tanto con la camiseta colchonera y celebró su gol número 56 como profesional.

Antes del partido, Diego Simeone ya había destacado la importancia del argentino en el plantel: “Es un futbolista con una visión de juego especial... esos pases que encuentra solo los ven unos pocos”, había dicho el Cholo en conferencia de prensa. Y Almada le respondió en la cancha: cuando el equipo más lo necesitaba, apareció para definir el encuentro.

El Atlético había tenido un primer tiempo irregular, con un gol anulado a Álex Baena y la salida por lesión de Nico González, lo que obligó al Cholo a reacomodar piezas. En el complemento, con el ingreso de Giuliano Simeone y Almada, el equipo madrileño ganó en dinámica y profundidad. Justamente una jugada del hijo del entrenador terminó en el pase para el “Guayo”, que empujó la pelota al gol para decretar el 1-0 definitivo.

Sobre el cierre, Jan Oblak sostuvo el resultado con una tapada espectacular, permitiendo al Atleti sumar su cuarta victoria en el campeonato y alcanzar los 16 puntos, a solo cuatro de los líderes.

El próximo desafío del Atlético Madrid será el martes 21 ante Arsenal en Londres por la Champions League, mientras que volverá a jugar por La Liga el lunes 27 frente al Betis y luego recibirá al Sevilla el 1 de noviembre.

