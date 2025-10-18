Bayern Múnich se quedó con el Der Klassiker: triunfo 2-1 ante Dortmund

Con una actuación magistral de Harry Kane, autor de un gol y figura total, el Bayern Múnich venció 2-1 al Borussia Dortmund en el Allianz Arena y extendió su arranque perfecto en la Bundesliga, con siete victorias en siete partidos.

El Bayern Múnich volvió a demostrar su jerarquía en los grandes escenarios y se impuso por 2-1 ante el Borussia Dortmund en una nueva edición del Der Klassiker. Con un Harry Kane en modo todoterreno, el conjunto bávaro celebró un triunfo ajustado pero merecido en el Allianz Arena, que lo deja como único líder de la Bundesliga con puntaje ideal.

El delantero inglés fue la gran figura del encuentro. No solo marcó el primer gol a los 22 minutos con un impecable cabezazo, sino que también desplegó un rendimiento de élite: colaboró en la recuperación, asistió en la creación y hasta defendió dentro de su propia área. Una muestra de por qué es considerado uno de los futbolistas más completos del mundo.

El dominio bávaro fue absoluto en el primer tiempo, aunque la falta de efectividad mantuvo el marcador corto. En la segunda mitad, el Dortmund reaccionó y logró descontar a través de Julian Brandt sobre el final, después de un centro de Julian Ryerson. Sin embargo, los de Niko Kovac no pudieron aprovechar sus oportunidades y se toparon con un sólido Bayern, que resistió hasta el cierre.

El Allianz Arena vivió una auténtica fiesta con más de 75 mil personas, en un ambiente digno de los clásicos más pasionales. Con este resultado, el Bayern acumula 21 puntos sobre 21 posibles, con 27 goles a favor y solo 4 en contra, y mantiene su paso arrollador en el certamen.

La próxima cita del campeón alemán será el miércoles 22 ante Brujas por la Champions League, antes de recibir al Mönchengladbach el sábado 25 por la octava fecha de la Bundesliga. Kane, además, se consolida como máximo goleador del torneo, con 12 conquistas en siete partidos.