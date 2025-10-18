Quimsa luchó, pero no pudo ante Naútico en Rosario por la Liga Femenina

Las dirigidas por Brao intentaron hasta el final pero cerraron su gira con derrota por 62 a 57.

Quimsa cerró su gira con una derrota por 62-57 ante Naútico de Rosario, en una nueva presentación por la Liga Femenina de Básquet.

En el inicio el local estuvo efectivo con triples de Boullon y Castelnuovo, la visita contestó con su habitual goleadora Campos pero Morell llegó desde el banco para ampliar distancias para Naútico, 27 a 12 el primer parcial.

Peralta y Leguizamón abrieron el segundo cuarto para descontar, pero Morell siguió anotando para las dueñas de casa. Las Fusionadas pudieron acortar distancias y Naútico se iba al entretiempo arriba 37 a 27.

En el complemento la visita se quedó sin puntos y Boullon con Saludas aumentaron diferencias. Las santiagueñas se despertaron de su siesta para mejorar en ataque con Rojas y Boggetti, lo ganaba el equipo de coach Carrozzo por 49/42.

En el epílogo las dirigidas por Brao buscaron con Peralta y Boggetti pero la eficacia de Sironi con un par de triples aseguró la victoria de Naútico de Rosario por 62 a 57. Del vencedor sobresalieron Alma Saludas y Victoria Sironi con 11 tantos cada una, en las santiagueñas Campos anotó 20 y bajó 12 rebotes. Lara Gramajo fue baja por lesión para estos partidos.

Quimsa tendrá una nueva gira por La Liga Femenina la próxima semana cuando visite a Gorriones de Río IV y a Bochas de Colonia Caroya.