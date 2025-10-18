Detuvieron en Tucumán a un hombre por amenazas contra Javier Milei en redes sociales

La Policía Federal detuvo este sábado en San Miguel de Tucumán a un hombre , acusado de amenazar mediante las redes al presidente Javier Milei y a su militancia . "Va a haber balas", prometió, entre otras amenazas que posteó. La captura ocurrió el mismo día en el que el mandatario cerró su campaña electoral en el norte argentino.

Como está ocurriendo en las distintas caravanas de campaña que realiza Milei, en la previa a la visita presidencial a Tucumán, se registró un enfrentamiento entre militantes de La Libertad Avanza y opositores a la gestión nacional en la localidad. La intervención de la policía provincial para separar a ambos grupos terminó con un detenido en la localidad de Yerba Buena, en las inmediaciones de la capital tucumana.

En el caso del hombre acusado de amenazar al mandatario, éste habría dicho en su cuenta de Facebook que "iría a haber balas" a la caravana presidencial, entre otras amenazas, según publicó Clarín. Ante las graves amenazas intervino rápidamente el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en ese tipo de causas. La responsable de la detención fue la División Antidrogas Tucumán de la PFA. Hasta ahora no trascendió el nombre ni la edad del detenido.