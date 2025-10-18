Independiente ganó su segundo amistoso y suma confianza para la Liga Argentina

El último finalista de la Conferencia Norte ganó un partidazo en el cual fue corriendo desde atrás en su totalidad. Superó 110-99 a Fusión Riojana.

18/10/2025

Con un gran regreso en el último cuarto y 32 puntos de Kobe Julien, Independiente superó 110-99 a Fusión Riojana en su segundo amistoso, demostrando carácter y ritmo de cara a la temporada. El último finalista de la Conferencia Norte ganó un partidazo en el cual fue corriendo desde atrás en su totalidad.

El jugador norteamericano de 1,90 de altura llegó a Santiago este jueves en reemplazo de Robert Brown, quien arrastra una lesión en su isquiotibial izquierdo, lo que lo deja afuera de la plantilla.

El primer cuarto arrancó con mucha intensidad para ambos lados. Se mantuvo la tendencia del equipo riojano del pasado viernes en ir a presionar en todo el campo. Los primeros diez fueron un constante ida y vuelta con el marcador favorable a la visita por 37-30.

En el segundo las cosas no cambiaron mucho. El goleo siguió siendo de alto vuelo, con mucha efectividad para ambos, con Fusión tomando la delantera gracias al goleo de Vergara. Independiente siguió corriendo desde atrás, apoyándose en la efectividad exterior de Joseph. El entretiempo recibió a ambos con el tanteador 53-67.

Independiente entró a cambiar un poco el panorama después del descanso largo. Afrontó con más actitud la presión y alargó el equipo para dar pelea. La efectividad no fue la que se buscaba, por lo que los de Mario Vildoza a pesar de perder el cuarto se mantuvieron arriba por 87-81.

El local se puso muy duro en defensa y propuso un juego físico para el último parcial. Empezó a correr la cancha y pudo acercarse de a poco de cara al final. Los riojanos no tuvieron respuesta alguna ante el envión de Inde. Antes de cruzar la línea de los cien puntos, Inde lo dio vuelta para inclinar la balanza definitivamente. El minuto y medio final fue todo para los de Eric Rovner que se llevaron el juego por 110-99.

Foto y crónica: Prensa Independiente BBC