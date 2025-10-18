Ingresar
Policiales

Detienen a conocido delincuente en Añatuya y recuperan bienes robados

La Policía logró recuperar una aspiradora y otros elementos que habían sido vendidos por una ínfima suma. El autor del robo, con antecedentes, fue detenido.

Hoy 23:51
El detenido

La División Robos y Hurtos de la Comisaría 41 recuperó bienes denunciados como robados, desde un domicilio en el Barrio La Merced.

La investigación se inició luego de una denuncia interpuesta por una mujer de apellido Cantos Karam, y tras tareas de investigación, se logró ubicar los elementos en poder de una familia del barrio antes mencionado.

Los uniformados recuperaron una aspiradora marca BGH de color azul y otros bienes de valor que había sido vendida a un joven de apellido Brignoni por un sujeto el conocido malviviente Milton Carrion por una suma de dinero muy baja.

Carrion que posee un amplio prontuario quedó aprehendido y se dispuso acta de entrevista y secuestro.

