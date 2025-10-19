Ingresar
Santiago del Estero volvió a dominar la Liga Nacional de Cestoball Masculina

En Corrientes, Defensores del Sud se consagró campeón nacional tras vencer a APV de Capital Federal, mientras que Central Córdoba completó el podio con un meritorio tercer puesto.

Hoy 00:20

Una vez más, el cestoball santiagueño demostró su supremacía a nivel nacional. En Corrientes se llevó a cabo una nueva edición de la Liga Nacional de Cestoball Masculina, donde los equipos de Santiago del Estero fueron grandes protagonistas.

Con tres representantes —Defensores del Sud, Central Córdoba y Comercio—, los santiagueños marcaron presencia desde la fase de grupos. Tanto Defensores como Central Córdoba ganaron sus tres partidos iniciales, clasificando como líderes de sus zonas y avanzando a los cuartos de final con paso firme. En semifinales, el duelo santiagueño fue para Defensores del Sud, que superó al Ferroviario y se metió nuevamente en la gran final.

En el partido decisivo, Defensores del Sud volvió a mostrar su jerarquía y venció categóricamente a APV de Capital Federal, revalidando el título obtenido por Santiago del Estero en la edición anterior. Por su parte, Central Córdoba se impuso a Edip de San Luis y completó el podio, reafirmando el dominio santiagueño en la competencia.

Posiciones finales:
Defensores del Sud (Santiago del Estero)
APV (Capital Federal)
Central Córdoba (Santiago del Estero)
Edip (San Luis)
Estudiantes (Tucumán)
RUTI (Chaco)
Belgrano (Tucumán)
Hijitus (San Luis)
C.B. Córdoba (Corrientes)
10° Cultural (La Pampa)
11° Comercio (Santiago del Estero)
12° Hércules (Corrientes)
13° Nazareno (Misiones)
14° Bolívar (Buenos Aires)
15° Juventus (Corrientes)

