Santiago del Estero volvió a dominar la Liga Nacional de Cestoball Masculina

En Corrientes, Defensores del Sud se consagró campeón nacional tras vencer a APV de Capital Federal, mientras que Central Córdoba completó el podio con un meritorio tercer puesto.

Hoy 00:20

Una vez más, el cestoball santiagueño demostró su supremacía a nivel nacional. En Corrientes se llevó a cabo una nueva edición de la Liga Nacional de Cestoball Masculina, donde los equipos de Santiago del Estero fueron grandes protagonistas.

Con tres representantes —Defensores del Sud, Central Córdoba y Comercio—, los santiagueños marcaron presencia desde la fase de grupos. Tanto Defensores como Central Córdoba ganaron sus tres partidos iniciales, clasificando como líderes de sus zonas y avanzando a los cuartos de final con paso firme. En semifinales, el duelo santiagueño fue para Defensores del Sud, que superó al Ferroviario y se metió nuevamente en la gran final.

En el partido decisivo, Defensores del Sud volvió a mostrar su jerarquía y venció categóricamente a APV de Capital Federal, revalidando el título obtenido por Santiago del Estero en la edición anterior. Por su parte, Central Córdoba se impuso a Edip de San Luis y completó el podio, reafirmando el dominio santiagueño en la competencia.

Posiciones finales:

1° Defensores del Sud (Santiago del Estero)

2° APV (Capital Federal)

3° Central Córdoba (Santiago del Estero)

4° Edip (San Luis)

5° Estudiantes (Tucumán)

6° RUTI (Chaco)

7° Belgrano (Tucumán)

8° Hijitus (San Luis)

9° C.B. Córdoba (Corrientes)

10° Cultural (La Pampa)

11° Comercio (Santiago del Estero)

12° Hércules (Corrientes)

13° Nazareno (Misiones)

14° Bolívar (Buenos Aires)

15° Juventus (Corrientes)