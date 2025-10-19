Insólito: la TV chilena no transmitirá completa la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos

A pesar de la enorme expectativa por el partido decisivo, Chilevisión cortará la transmisión a los 40 minutos del primer tiempo para emitir la franja electoral obligatoria. El encuentro se reanudará recién en el segundo tiempo.

Hoy 09:39

Uno de los momentos más esperados del Mundial Sub 20 de Chile 2025 quedará parcialmente fuera de la televisión local. Aunque el país trasandino fue sede del torneo y vive con entusiasmo la definición entre Argentina y Marruecos, los fanáticos no podrán ver el primer tiempo completo debido a una decisión reglamentaria.

Chilevisión, señal encargada de transmitir la mayoría de los partidos, informó que interrumpirá la final a los 40 minutos del primer tiempo para emitir la franja electoral previa a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre. La normativa chilena obliga a todos los canales del país a difundir ese espacio político, sin excepciones.

Desde la emisora, las autoridades explicaron que pidieron al Consejo Nacional de Televisión una excepción por la magnitud del evento, pero la solicitud fue rechazada por haber sido presentada fuera de plazo. Además, el organismo solo sesiona los lunes, lo que imposibilitó cualquier cambio de último momento.

De esta manera, los hinchas chilenos se quedarán sin el tramo final del primer tiempo, y recién podrán retomar la transmisión en el complemento, cuando se reanude el juego. Una decisión que generó sorpresa y molestia entre los aficionados, que esperaban disfrutar del cierre del Mundial en su propio país.

La final entre Argentina y Marruecos se disputará este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.