Se realizó la Santa Misa en honor a las madres en el Cementerio Privado Parque de la Paz

Este domingo 19 de octubre se conmemora el Día de la Madre y por tal motivo el Cementerio Privado Parque de la Paz tendrá sus puertas abiertas en horario corrido hasta las 18 horas.

Hoy 10:41

Cementerio Parque de la Paz Día de la Madre Octubre 2025

Este domingo, a las 9 de la mañana, se realizó la Santa Misa en honor a las madres en la Capilla del Cementerio Privado Parque de la Paz, la que estuvo a cargo del sacerdote Julián Cueva y ante un espacio colmado.

Tal como sucede en fechas importantes, el cementerio es visitado por decenas de personas que se acercan para recordar a sus deudos, por lo que es necesario respetar los lugares de estacionamiento y las indicaciones del personal que allí trabaja.

