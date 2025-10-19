Ni Boca ni Instituto: Flamengo sueña con llevarse a Paulo Dybala para la próxima temporada

El delantero argentino finaliza contrato con la Roma y su futuro es una incógnita. Mientras el club italiano intenta renovarlo, Flamengo prepara una oferta millonaria para repatriarlo al fútbol sudamericano.

Hoy 11:45

El futuro de Paulo Dybala vuelve a estar en el centro de la escena. A sus 31 años y con vínculo vigente con la Roma hasta junio de 2026, el delantero cordobés podría tener los días contados en Italia. Según informó el periodista turco Ekrem Konur, el Flamengo estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para ficharlo en la próxima temporada.

El poderoso club brasileño planea ofrecerle un contrato de tres años, con opción a uno más, si logra acordar su salida de la Roma. En paralelo, el conjunto romano intenta renovarle hasta 2029 para evitar su partida ante el interés de equipos sudamericanos y árabes. La cláusula de rescisión, que ronda los 12 millones de euros y es válida hasta mediados de 2025, alimenta la ilusión de quienes sueñan con ver a “La Joya” de regreso en Sudamérica.

Desde Brasil, medios como Mercado da Bola y SBT Sports aseguran que el Mengão “sueña alto” con el arribo del argentino, aunque por ahora no hay gestiones formales. Mientras tanto, en Argentina su nombre también sonó en Boca Juniors, donde su excompañero Leandro Paredes ya confesó que intenta convencerlo para sumarse al plantel xeneize.

En recientes entrevistas, Dybala no ocultó su deseo de jugar algún día en el fútbol argentino, aunque aclaró que actualmente se siente “feliz en Roma”. Sin embargo, a esta altura de su carrera, un regreso al continente parece más posible que nunca, especialmente si aparece un proyecto competitivo y atractivo desde lo deportivo y lo económico.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, pero si Flamengo concreta la operación, sería uno de los bombazos del próximo mercado de pases. El futuro de Paulo Dybala empieza a escribirse y el gigante de Río de Janeiro ya se posiciona como uno de los principales candidatos para quedarse con su talento.