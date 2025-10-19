Gallardo recupera a dos piezas clave para la semifinal de la Copa Argentina

Tras el triunfo ante Talleres, River se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia con dos regresos de peso.

River y Marcelo Gallardo volvieron a sonreír tras la victoria del sábado en Córdoba, pero la mejor noticia llegó después del pitazo final. De cara a la semifinal de la Copa Argentina, el próximo viernes frente a Independiente Rivadavia en el estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador recuperará a dos referentes de jerarquía y experiencia: Enzo Pérez y Marcos “Huevo” Acuña.

El capitán millonario Enzo Pérez está listo para regresar tras superar el corte en la rodilla izquierda —con siete puntos de sutura— que sufrió ante Palmeiras el 24 de septiembre en San Pablo. El mendocino realizó un trabajo especial de reacondicionamiento físico, y este sábado completó la última etapa de su puesta a punto en el Camp, bajo la supervisión de un preparador físico del cuerpo técnico.

Por su parte, Acuña también se recuperó del traumatismo en la rodilla izquierda que lo marginó del partido ante Central en Rosario y de los amistosos de la Selección en Estados Unidos. El campeón del mundo se quedó en Buenos Aires para ultimar detalles de su recuperación y llegará en condiciones de integrar el once inicial.

Aunque ninguno de los dos llega al 100% desde lo físico, su presencia será clave para Gallardo en una semifinal que puede definir el futuro de River en el año. Con Enzo Pérez y Acuña disponibles, el DT planea reforzar la experiencia en el mediocampo y el lateral izquierdo, sectores donde Portillo y Casco no lograron rendir al nivel esperado.

Con los tres puntos obtenidos ante Talleres, River se mantiene en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, pero la Copa Argentina ofrece una vía más segura. Por eso, Gallardo no duda: Enzo y el Huevo volverán para jugar una semifinal que promete ser decisiva.