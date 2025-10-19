Escándalo en el ascenso: suspendieron Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por presuntas amenazas al árbitro

Lucas Comesaña, encargado de impartir justicia en el duelo por el reducido por el segundo ascenso, habría decidido no dirigir el complemento.

Hoy 18:22

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la segunda fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, terminó de forma escandalosa. El árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el partido en el entretiempo tras denunciar presuntas amenazas en el vestuario por parte de dirigentes del equipo local.

Hasta el momento de la suspensión, el Lobo jujeño ganaba por 1-0 gracias a un tanto de Alejandro Quintana, convertido a los 42 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el clima ya estaba caldeado desde antes, cuando a los 14 minutos Comesaña no sancionó un penal por una mano de Diego Martínez, defensor del conjunto aurinegro. La decisión provocó una fuerte reacción del plantel y de los hinchas en el estadio 23 de Agosto.

La tensión aumentó sobre el cierre de la primera etapa con la expulsión de Matías Noble por doble amarilla, lo que dejó a Gimnasia con diez jugadores. Finalmente, durante el descanso, el juez decidió no reanudar el partido por falta de garantías. “Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados. Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta”, declaró Comesaña a TyC Sports, y confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina y podría realizar una denuncia policial.

Por su parte, el presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, dio su versión de los hechos. “Creo que el árbitro se aceleró en su decisión. Mis más sinceras disculpas para el señor árbitro, pero fundamentalmente para los hinchas de Gimnasia que en el Día de la Madre vinieron a presenciar este encuentro”, expresó. Además, sostuvo que había garantizado la seguridad necesaria para la reanudación: “Le aseguré que estaban dadas todas las garantías para que salga a dirigir el segundo tiempo”.

El mandatario jujeño y su par de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, fueron citados por el árbitro para declarar sobre lo ocurrido en el entretiempo. Cabe recordar que Sastre, en declaraciones previas a Agencia Noticias Argentinas, había elogiado la federalización del fútbol argentino, destacando el rol de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en la inclusión de los clubes del Interior.

El encuentro, válido por la ida de los cuartos de final del Reducido, quedó oficialmente suspendido y ahora será el Tribunal de Disciplina de la AFA el que determine los pasos a seguir en uno de los episodios más polémicos de la temporada en el fútbol argentino.