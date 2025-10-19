VIDEO: Colapinto desobedeció la orden de Alpine y pasó a Gasly en una de las últimas vueltas del GP de Estados Unidos

Los ingenieros de equipo le habían dado la orden de mantener las posiciones, pero el piloto argentino tomó su propia decisión.

El Gran Premio de Estados Unidos dejó una de las escenas más comentadas del fin de semana: Franco Colapinto ignoró una orden directa de Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas de la carrera disputada en el Circuito de las Américas, en Austin. El argentino finalizó 17°, pero su maniobra generó tensión interna en la escudería francesa.

El episodio ocurrió a dos vueltas del final, cuando Gabriel Bortoleto (Sauber) presionaba desde atrás y Colapinto recortaba décimas a su compañero. Desde el muro, los ingenieros de Alpine le pidieron al piloto bonaerense que defendiera a Gasly para evitar un posible sobrepaso del brasileño. Sin embargo, el argentino decidió no acatar la orden y ejecutó una maniobra limpia para adelantarse en la vuelta 54, aprovechando su mejor ritmo.

La conversación radial se volvió viral. “¿Qué? Él está yendo más lento”, respondió Colapinto al escuchar la instrucción de mantener la posición. Instantes después, completó el sobrepaso y se mantuvo por delante hasta la bandera a cuadros, lo que evidenció su decisión de priorizar el rendimiento sobre la estrategia de equipo.

Tras la carrera, las cámaras oficiales captaron un tenso cruce entre los dos pilotos de Alpine en la zona de boxes. Según el periodista Adrián Puente, “Colapinto y Gasly ni se miraron” al bajarse de los autos, lo que confirma un clima interno complicado en la escudería.

Desde Alpine F1 Team aún no se pronunciaron oficialmente sobre el incidente, aunque se espera que el tema sea abordado en las próximas horas. El bonaerense, que sigue ganando experiencia en su temporada debut en la Fórmula 1, demostró carácter y ambición, aunque su decisión podría generar repercusiones dentro del equipo de cara a la próxima fecha del campeonato.