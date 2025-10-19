Ingresar
Atlético Icaño y La Ensenada de Quimilí empataron en el debut

Igualaron 2-2 en el arranque de la Zona 14 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 19:40

Atlético Icaño y La Ensenada de Quimilí empataron 2 a 2 en Icaño, en el marco de la zona 14 de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur. Ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con varios goles y expulsiones que le dieron un tono vibrante a la jornada.

Para la visita convirtieron Valentín Barrera y William Cardozo, mientras que para el conjunto local marcaron Ramiro Escalada y Sergio Pérez, quienes lograron rescatar un punto importante ante su gente.

El elenco quimilense terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Enzo Ponce y Lautaro Cardozo, lo que condicionó el tramo final del partido. Aun así, supo sostener el empate frente a un Atlético Icaño que buscó hasta el final quedarse con la victoria.

En la próxima fecha, Atlético Icaño deberá visitar a Agua y Energía, mientras que La Ensenada hará de local en Quimilí frente a Central Argentino.

