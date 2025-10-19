Ingresar
19 OCT 2025
Colapinto justificó el adelantamiento a Gasly en Austin: “Él iba un segundo y medio más lento”

El piloto argentino defendió su postura pese al pedido de los ingenieros de equipo en el Gran Premio de Estados Unidos.

Hoy 19:53

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1, esta vez por una maniobra polémica en el Gran Premio de Estados Unidos. A dos vueltas del final, el bonaerense desoyó la orden de los ingenieros de Alpine de no adelantar a su compañero Pierre Gasly, lo superó en pista y terminó 17° en el Circuito de las Américas.

En la zona mixta, Colapinto justificó su decisión y defendió su accionar. “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido. Creo que él (Gasly) tenía gomas un poco más viejas y venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando”, explicó el argentino, en referencia al acecho del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

El piloto de Pilar también intentó bajarle el tono a la controversia: “Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”. Hasta el momento, ningún integrante del equipo Alpine se pronunció sobre el incidente, aunque se espera la palabra de Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería francesa.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de México, que se correrá el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Colapinto buscará volver a destacarse en su primera temporada completa en la categoría reina.

