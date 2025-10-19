Edith Hermida denunció el acoso de un fanático: “Me asustó cuando vino a mi casa”

La conductora contó que un hombre la sigue desde hace un año. Aunque sus colegas le aconsejaron hacer la denuncia, aún no recurrió a la Justicia.

Hoy 21:12

Edith Hermida dio a conocer una situación que le preocupa desde hace más de un año. Durante una entrevista, por primera vez, contó que un hombre la acosa y suele aparecerse en su hogar y también en sus lugares de trabajo.

“Hace un tiempo que viene a mi casa, se queda ahí cerca en la esquina o a veces está en frente. Al principio me asustó, pero después me acostumbré, ya todos mis vecinos saben”, relató al aire de Infama (América).

Según explicó, el hombre habría encontrado su dirección sin que ella se lo proporcionara. “No sé cómo la consiguió, pero hace más de un año que empezó a venir a casa”, comentó.

La conductora también reconoció que, aunque le recomendaron hacer una denuncia, todavía no dio ese paso y que lamentablemente se acostumbró a esas situaciones.

“En realidad nunca la hice porque no tuve tiempo. Mariela Fernández una vez vino a mi unipersonal, lo vio a él y me dijo ‘tendrías que hacer la denuncia porque es medio peligroso’”, expuso.

Hermida aseguró que el acosador no solo se aparece en su domicilio, sino que también la sigue a sus presentaciones teatrales. “Fue como a 20 funciones. A veces le pido a alguien que me acompañe hasta el auto porque él está ahí”, detalló.

En otro momento de la entrevista, recordó un episodio que la incomodó especialmente: “Una vez me quiso dar un beso, así como medio de prepo, y yo me fui rápido”.

Aunque admite que “no le está dando la importancia que debería”, también lamentó que se haya vuelto algo cotidiano: “Me acostumbré a que esté deambulando por acá. El portero o los vecinos me avisan cuando lo ven. Antes me escribía a la radio, después me empezó a mandar mensajes por Instagram”.

Y remarcó: “Al principio, cuando lo vi en casa, cuando lo vi en la esquina, me asusté un poco. Pero después ya me acostumbré también, viste, a que esté siempre dando vueltas por acá”.

Por último, no descartó acercarse a la comisaría para tratar de ponerle fin a una situación en la que está muy expuesta y remarcó que es consciente del riesgo que implica.