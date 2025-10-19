Ingresar
Central Argentino puso primera en el Torneo Regional con una victoria ante Agua y Energía

El Albo venció al Energético por 2-0 en el partido que marcó el debut de los equipos bandeños en el certamen afista.

Hoy 22:45
Central Argentino festejo

Central Argentino arrancó con el pie derecho su camino en el Torneo Regional Federal Amateur 2025, al vencer 2-0 a Agua y Energía por la primera fecha de la Zona 14 de la Región Centro

El encuentro se disputó en el estadio “Osvaldo Juárez” de La Banda ante un gran marco de público.

El Albo bandeño abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo con un tanto de Alejandro Díaz. En el complemento, a los 11 minutos, Lucas Santillán amplió la diferencia y selló el 2-0 definitivo, asegurando tres puntos muy valiosos para los dirigidos por Pablo Ledesma.

Con el pitazo final, Central Argentino celebró una victoria importante para comenzar el certamen con confianza. En el otro encuentro de la zona, Atlético Icaño y La Ensenada de Quimilí empataron 2-2

En la próxima fecha, Agua y Energía buscará la recuperación como local ante Icaño, mientras que Central Argentino visitará a La Ensenada en Quimilí.

TODOS LOS RESULTADOS

Sábado

Atlético Río Dulce 2-0 Argentino de Termas
Defensores de Monte Quemado 1-0 Atlético Salamanca 

Domingo

Atlético Icaño 2-2 La Ensenada de Quimilí
Central Córdoba (Frías) 0-0 Dos Leones (Frías)
Atoj Pozo (Loreto) 2-3 Vélez (San Ramón)
Los Verdes del Mojón 0-0 Talleres (Nueva Esperanza)
Sportivo Comercio (Campo Gallo) 6-0 Talleres (Quimilí)
Atlético Gramilla 1-3 Comercio Central Unidos
Central Argentino 2-0 Agua y Energía
21.00: Unión Santiago vs. FIDA (El Arenal)

