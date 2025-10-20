Calidad de Vida informó los barrios que serán alcanzados esta semana por el programa de fumigación

El lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucia e Industria.

Hoy 00:33

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital comunicó los barrios que serán alcanzados esta semana por su programa de fumigación preventiva que se realiza durante todo el año.

El lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucia e Industria.

El martes las tareas se localizarán en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germes, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles será el turno de los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El el jueves las pulverizaciones se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes está previstas las fumigaciones en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.