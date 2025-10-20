Jenna Ortega impactó en la Gala del Museo de la Academia con un diseño vanguardista

La actriz de Merlina acaparó todas las miradas en el evento benéfico de Los Ángeles con un diseño de alta costura que combinó elegancia, vanguardia y sensualidad.

Hoy 08:26

Jenna Ortega se robó el espectáculo en la gala anual del Museo de la Academia, celebrada el sábado 18 de octubre en Los Ángeles. La estrella de 23 años asistió al acto benéfico luciendo una creación de Gracia Ling que dejó sin palabras a los presentes.

El vestido, titulado Leaf Petal Couture Dress, destacaba por una falda de seda color marrón chocolate y un babero plateado con forma de hoja que realzaba su figura con una sutil muestra de escote lateral. Ortega completó su look con joyas de Tacori y un bolso personalizado de Hammitt, logrando una combinación perfecta entre sofisticación y audacia.

El diseño había sido estrenado por Ling el mes pasado durante la Semana de la Moda Primavera/Verano 2026, y su aparición en Ortega fue celebrada por los fanáticos y expertos en estilo. “Eres un verdadero genio”, escribió el estilista de la actriz, Enrique Meléndez, en la publicación de Instagram de la diseñadora. A lo que Ling respondió con gratitud: “¡Enrique, muchas gracias por trabajar tu magia! Se ve fabulosa.”

Para completar el look, Ortega optó por un peinado recogido en una cola de caballo baja y despeinada, con flequillo lateral y cejas decoloradas. En cuanto al maquillaje, lució un ojo ahumado y un labio color topo, reafirmando su preferencia por los tonos neutros.

“Naturalmente, prefiero los labios nude porque son seguros y consistentes. Un labio rojo parece una armadura. Es una declaración”, había confesado Ortega a la revista Vogue en agosto.

Desde su protagónico en la serie de Netflix Merlina, la joven actriz ha demostrado un interés creciente por la moda y la belleza, consolidándose como una de las figuras más influyentes de su generación en las alfombras rojas.