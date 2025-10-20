Así lo consideró en su columna para Radio Panorama de este lunes el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:28

El licenciado Osvaldo Granados analizó este lunes en su columna para Radio Panorama el escenario político y económico de cara a las elecciones, marcado por la incertidumbre y la cautela de los mercados.

“Los mercados no los va a calmar Trump, aunque diga que va a comprar más carne argentina. El mercado sigue comprando dólares; todos quieren ver las elecciones sentados y con dólares en el bolsillo, por las dudas, porque nadie sabe qué puede pasar y nadie confía ni cree en las encuestas”, expresó.

Granados recordó el antecedente de las elecciones de 2019, cuando “Alberto Fernández le sacó 20 puntos a Macri y el dólar se disparó”, lo que generó temor a un nuevo escenario de volatilidad.

En su análisis, el columnista advirtió también sobre una fuerte polarización electoral: “Se ve una polarización muy fuerte, que se va a comer a muchos que van por el medio y creen que se van a comer votos.”

Por último, sostuvo que el sector empresarial, en su mayoría, mantiene su apoyo al gobierno actual “no por amor, sino por espanto, por lo que puede venir”. Y concluyó con una frase que resume la expectativa general: “Después se verá dentro de siete días dónde estamos ubicados.”