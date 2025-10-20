Así lo consideró en su columna para Radio Panorama de este lunes el licenciado Osvaldo Granados.
El licenciado Osvaldo Granados analizó este lunes en su columna para Radio Panorama el escenario político y económico de cara a las elecciones, marcado por la incertidumbre y la cautela de los mercados.
“Los mercados no los va a calmar Trump, aunque diga que va a comprar más carne argentina. El mercado sigue comprando dólares; todos quieren ver las elecciones sentados y con dólares en el bolsillo, por las dudas, porque nadie sabe qué puede pasar y nadie confía ni cree en las encuestas”, expresó.
Granados recordó el antecedente de las elecciones de 2019, cuando “Alberto Fernández le sacó 20 puntos a Macri y el dólar se disparó”, lo que generó temor a un nuevo escenario de volatilidad.
En su análisis, el columnista advirtió también sobre una fuerte polarización electoral: “Se ve una polarización muy fuerte, que se va a comer a muchos que van por el medio y creen que se van a comer votos.”
Por último, sostuvo que el sector empresarial, en su mayoría, mantiene su apoyo al gobierno actual “no por amor, sino por espanto, por lo que puede venir”. Y concluyó con una frase que resume la expectativa general: “Después se verá dentro de siete días dónde estamos ubicados.”