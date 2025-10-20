Trump, lapidario con Argentina: “No tienen dinero, están luchando muy duro para sobrevivir”

El presidente de los Estados Unidos defendió el apoyo financiero que le está dando a la administración libertaria frente a las críticas que recibe en su país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su respaldo económico a la Argentina al afirmar que el país “está peleando por su vida”. Las declaraciones se dieron a bordo del avión presidencial Air Force One, pocos días después de su encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei, en Washington.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“La Argentina está luchando por su vida. Nada los está beneficiando. ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir”, expresó el líder republicano en diálogo con periodistas que lo acompañaban.
Trump también se refirió al jefe de Estado argentino, a quien consideró comprometido con las reformas económicas que impulsa su gobierno. “El Presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible, pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien, están muriendo”, añadió.
El mandatario estadounidense realizó estas declaraciones luego de anunciar la autorización para que Estados Unidos importe carne argentina, medida con la que busca reducir el precio del producto en el mercado interno norteamericano.
El gobierno de Trump mantiene un fuerte respaldo financiero hacia la administración de Milei, con intervenciones en el mercado cambiario local y un acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares.