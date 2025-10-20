Violento choque en el barrio Primera Junta: una moto quedó debajo de un camión

El accidente ocurrió minutos antes de las 9 en la esquina de Alsina y Neuquén. La víctima fue trasladada al hospital Regional.

Hoy 09:58

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes generó alarma entre los vecinos del barrio Primera Junta, de esta Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, una motocicleta Zanella ZB 110cc., conducida por una mujer que circulaba sola, colisionó con un camión Mercedes Benz en la intersección de calles Alsina y Neuquén.

El impacto fue tan violento que el motovehículo quedó debajo del camión, provocando momentos de gran tensión hasta que la conductora pudo ser auxiliada.

La mujer sufrió lesiones leves y tuvo que ser trasladada al hospital Regional. Mientras que efectivos de la Comisaría Octava y peritos de Criminalística trabajaron en la escena para determinar las causas del hecho.