Villa Figueroa celebró a las madres con música, regalos y mucha alegría

La jefa comunal Gabriela Gerez Bravo encabezó una emotiva jornada con música, danzas, sorteos y un presente para cada mamá.

Hoy 10:42

Organizada por la Comisión Municipal de Villa Figueroa, a cargo de Gabriela Gerez Bravo, se llevó adelante una gran celebración por el Día de la Madre, con baile, música y entrega de regalos a todas las presentes.

La actividad contó con una gran cantidad de asistentes y se desarrolló en el Club San Patricio de esa localidad, donde hubo show en vivo, presentación de la Academia de Danzas Municipal "Sonkoy Atun", sorteos y entrega de presentes a cada una de las mamás presentes.

Al respecto, la jefa comunal destacó la importante concurrencia y sostuvo: "Este encuentro es un pequeño mimo que les queremos hacer a quienes son pilares fundamentales en cada familia, sosteniendo, escuchando, criando y dando amor".