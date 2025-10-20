La dura sentencia del director de Alpine tras el sobrepaso de Colapinto a Gasly: “Cualquier instrucción dada desde el pitwall es definitiva”

Steve Nielsen dejó en claro que el argentino debió haber respetado la orden de que ambos pilotos mantuvieran sus posiciones en el final del GP de Estados Unidos.

Hoy 10:57

Franco Colapinto protagonizó una de las acciones más polémicas del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1 al sobrepasar a su compañero Pierre Gasly, pese a que Alpine le había ordenado que mantuviera su posición. Una vez que terminó la carrera, el director del equipo dejó en claro que no quedó conforme con esa decisión del argentino.

“Dimos la instrucción a los pilotos de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable adicional del número de vueltas restantes con los líderes cerca”, explicó Steve Nielsen, en declaraciones recogidas por Motosport.

Luego, dejó en evidencia su molestia con el sobrepaso de Colapinto a su compañero: “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el pitwall es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Más allá de este episodio, Nielsen hizo una reflexión con cierto optimismo tras la competencia en el circuito de Austin: “Como equipo, tenemos mucho que revisar en todos los aspectos tras este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad sigue estando lejos de permitirnos sumar puntos, fue alentador dar un pequeño paso adelante en relación con los últimos eventos al analizar el fin de semana en su conjunto”.

Sobre el final de la carrera, Colapinto iba en la posición 18° y tenía por delante a Gasly. Sin embargo, Gabriel Bortoleto (Sauber) empezaba a presionarlo por detrás. A pesar de que por la radio el ingeniero le había pedido que mantuviera su posición, el argentino decidió acelerar y sobrepasar a su compañero para finalmente terminar la carrera en el puesto 17. El francés no pudo mantener el ritmo y quedó último.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15:30

Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00