Robaron las bombas de agua del Colegio Héroes de Malvinas

Ocurrió en el barrio La Fraternidad, en la ciudad de La Banda. A pesar de estar a metros de una garita, los ladrones actuaron con total impunidad. Vecinos y docentes, indignados, exigen seguridad.

Hoy 11:10

Una vez más, la delincuencia golpea a las instituciones educativas. Esta vez, el blanco fue el Colegio Héroes de Malvinas, ubicado en el barrio La Fraternidad de la ciudad de La Banda, donde malvivientes robaron las bombas de agua, dejando sin suministro al establecimiento.

Lo insólito del caso es que el robo ocurrió a tan solo 50 metros de una garita de seguridad. Sin embargo, vecinos denuncian que dicha estructura, lejos de aportar vigilancia, bloquea totalmente la visión por los camiones, acoplados y autos que estacionan en el lugar, facilitando el accionar de los ladrones.

Según indicaron fuentes policiales, actúa en el hecho personal de la Comisaría 14, que ya se encuentra trabajando en la investigación junto a las autoridades del colegio, quienes están gestionando medidas para dar con los autores del hecho.

Desde la comunidad educativa manifestaron su profunda indignación.