Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2025 | 26º
X
Locales

Un enorme y viejo árbol cayó en pleno centro y provocó trastornos en el tránsito

Por fortuna, no hubo que lamentar personas heridas. El incidente se registró a media mañana de este lunes y provocó daños en dos vehículos estacionados y en otro que pasaba por el lugar.

Hoy 11:15

La caída de un viejo y enorme árbol sorprendió a todos los que a media mañana de este lunes circulaban por calle La Plata, a metros de la esquina con calle Salta, en pleno centro de la Capital de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ejemplar cayó y sus ramas llegaron hasta la vereda del frente, por lo que la arteria se vio bloqueada en su totalidad.

La sorpresa fue tal que todos se detuvieron a ver lo que pasaba y comentaban que por suerte no ocurrió una tragedia. El tronco y las enormes ramas provocaron daños en dos autos que estaban estacionados y en una camioneta que justo transitaba por calle La Plata.

Personal municipal y de otras reparticiones llegaron a la zona para ordenar el tránsito y proceder al retiro del árbol.

TEMAS Santiago del Estero Capital Madre de ciudades

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robo en el barrio Mariano Moreno: motochorros asaltaron a una mujer que regresaba de celebrar el Día de la Madre
  2. 2. Fuerza Patria impugnará los resultados electorales y exigirá más transparencia
  3. 3. En el Día de la Madre, recordamos "Payasilandia": el programa infantil de Canal 7 que marcó una generación
  4. 4. Edith Hermida denunció el acoso de un fanático: “Me asustó cuando vino a mi casa”
  5. 5. Trump evalúa importar carne vacuna desde Argentina para bajar los precios en EE.UU.
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT