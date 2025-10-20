Un enorme y viejo árbol cayó en pleno centro y provocó trastornos en el tránsito

Por fortuna, no hubo que lamentar personas heridas. El incidente se registró a media mañana de este lunes y provocó daños en dos vehículos estacionados y en otro que pasaba por el lugar.

Hoy 11:15

La caída de un viejo y enorme árbol sorprendió a todos los que a media mañana de este lunes circulaban por calle La Plata, a metros de la esquina con calle Salta, en pleno centro de la Capital de Santiago del Estero.

El ejemplar cayó y sus ramas llegaron hasta la vereda del frente, por lo que la arteria se vio bloqueada en su totalidad.

La sorpresa fue tal que todos se detuvieron a ver lo que pasaba y comentaban que por suerte no ocurrió una tragedia. El tronco y las enormes ramas provocaron daños en dos autos que estaban estacionados y en una camioneta que justo transitaba por calle La Plata.

Personal municipal y de otras reparticiones llegaron a la zona para ordenar el tránsito y proceder al retiro del árbol.