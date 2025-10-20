El debut de Sadie Sink en Marvel mantiene el misterio sobre el personaje que encarnará

La actriz de Stranger Things fue vista en el set de la nueva película de Marvel, generando especulaciones entre los fans sobre su rol en la franquicia.

Hoy 11:27

Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things, se incorpora al Universo Cinematográfico de Marvel a través de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película protagonizada por Tom Holland. La actriz fue vista en el set en Reino Unido junto al director Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), aunque no se conocen detalles sobre el personaje que interpretará.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las fotos muestran a Sink con un abrigo con capucha, lo que dificulta obtener pistas sobre su rol en la historia. Esto ha generado diversas teorías entre los fans, quienes especulan con posibles personajes como Jean Grey, lo que podría vincularla a un reboot de los X-Men, o Gwen Stacy, un interés amoroso histórico de Peter Parker.

La llegada de Sink al UCM se suma a las incorporaciones de Liza Colón-Zayas (The Bear) y Tramell Tillman (Severance), aunque el secretismo habitual de Marvel mantiene en reserva la identidad de los nuevos personajes.

El rodaje de la película se reanudó recientemente tras el accidente de Tom Holland, y las imágenes recientes también muestran al actor de vuelta con su traje de Spider-Man, sin secuelas visibles del incidente.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno el 31 de julio de 2026, marcando el inicio de un nuevo capítulo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y ofreciendo a los fans un primer vistazo a la participación de Sadie Sink en la franquicia.