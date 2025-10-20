Neuroarquitectura: el impacto invisible del hogar en nuestras emociones

Luz, colores y sonidos influyen directamente en cómo nos sentimos en casa. Conocé cómo aprovechar estos elementos para mejorar tu bienestar diario.

Hoy 12:02

Nuestro hogar es mucho más que cuatro paredes, ya que es un espacio que nos acoge y nos protege. Su arquitectura puede llegar a impactar en nuestro estado de ánimo generando diversas sensaciones que pueden ir desde la calma a la tensión.

En la actualidad, existe lo que se conoce como neuroarquitectura que, lejos de ser algo relacionado al marketing inmobiliario, se trata de que la ciencia demostró que el entorno construido —sus colores, su luz, formas, sonidos y texturas— puede influir profundamente en nuestro bienestar emocional, mental y físico. Comprender cómo actúa esa arquitectura y diseñarla con intención permite crear entornos que nos cuiden y nos transformen.

El estudio Color y Emociones, realizado por Roger Küller, psicólogo sueco y pionero en la investigación sobre psicología ambiental, Byron Mikellides, arquitecto y académico reconocido por su trabajo en arquitectura emocional y percepción del espacio, y Jan Janssens, investigador europeo especializado en percepción visual y diseño, analiza los efectos psicológicos y fisiológicos que generan los colores de los espacios interiores. Por ejemplo, usar colores estridentes exacerba el estrés y puede llegar a hacer que nuestros invitados más introvertidos se sientan cohibidos ante tanta profusión cromática.

Otro estudio, llevado a cabo por un equipo de investigadores estadounidenses —entre ellos Charles A. Czeisler y Steven H. Strogatz—, revela que la luz puede restablecer el ritmo circadiano humano, independientemente del ciclo sueño-vigilia. Además, el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos demostró que una mayor iluminación en centros geriátricos puede reducir el deterioro cognitivo y funcional en personas mayores, así como prevenir la depresión.

Pero, no es solo cuestión de luz, ya que, el Departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo comprobó que la exposición a sonidos naturales o al ruido ambiental favorece la recuperación del estrés. Por eso, tener un jardín japonés o una pequeña fuente en la terraza actúa como un pequeño antídoto frente al frenesí diario.

La idea es vivir en lugares que nos hagan sentir bien y la neuroarquitectura une la arquitectura con la neurociencia para estudiar cómo los espacios afectan al cerebro, las emociones y el comportamiento, por lo cual no se trata solo de diseñar lugares bonitos, sino de crear entornos que cuiden de las personas, que inspiren calma, fomenten la conexión, reduzcan el estrés y acompañen procesos de sanación, aprendizaje o creatividad.

Cada detalle cuenta, la luz natural que entra por una ventana, los tonos que visten las paredes, la calidad del aire que respiramos, la manera en que se distribuyen los espacios o cómo se integra la naturaleza en ellos, ya que, todo se relaciona con nuestro sistema nervioso, activando respuestas que pueden generar bienestar o desequilibrio.

La arquitecta española y especialista en neurociencia María Gil señala: “Diseñamos espacios que concilien la biología humana para vivir más sanos, conectados y felices”. Su trabajo se inspira en la Teoría Polivagal de Stephen Porges, que explica cómo nuestro sistema nervioso evalúa constantemente si un entorno es seguro o amenazante.

Diseñar espacios seguros emocional y sensorialmente no es un lujo, es una necesidad humana básica, afirma Gil y su visión parte de una premisa sencilla que es, cuanto más natural es un entorno, más seguro se siente nuestro cuerpo.

Por eso, en sus proyectos de neuroarquitectura aplica dos principios clave:

Conexión con la naturaleza, real o simulada, respetando los ritmos del cuerpo, la luz del sol, los sonidos agradables y las texturas orgánicas. Personalización emocional del espacio, integrando memorias, valores y símbolos significativos para quienes lo habitan. Porque un espacio que nos refleja, nos abraza.

Aplicar estos principios mejora la calidad de vida, ya que reduce enfermedades, mejora la productividad, favorece la convivencia y disminuye el sufrimiento emocional. La neuroarquitectura, bien aplicada, nos ayuda a crear espacios que contribuyen a que nos sintamos mejor.