Insólito hallazgo en el cementerio de Colonia El Simbolar: recuperaron bienes robados dentro de un nicho

Ocurrió esta madrugada durante un procedimiento de rutina. La Policía encontró un televisor y una bomba de agua.

Hoy 12:18
Un increíble hallazgo tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en el cementerio de Colonia El Simbolar, donde efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 64 descubrieron objetos robados que estaban ocultos dentro de un nicho.

Según informaron fuentes policiales, mientras realizaban recorridos preventivos por la zona, los uniformados notaron elementos extraños en el interior del camposanto. Al ingresar para verificar, se toparon con una escena insólita: una bomba de agua y un televisor Smart TV escondidos dentro de una construcción funeraria.

Tras las averiguaciones, se determinó que ambos bienes coincidían con los denunciados como sustraídos días atrás en la misma localidad.

Por disposición de la Fiscalía de la Circunscripción Banda y Robles, los elementos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial, donde quedarán bajo resguardo mientras continúa la investigación.

