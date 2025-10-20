Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2025 | 31º
X
Regionales

Una nena de 13 años se disparó accidentalmente en la cabeza mientras jugaba con un arma

El hecho ocurrió en el barrio Villa Boedo. La menor está internada en grave estado y la Policía investiga cómo accedió al arma de fuego.

Hoy 13:29

Una situación dramática conmocionó este fin de semana al barrio Villa Boedo de la ciudad de Córdoba, donde una nena de 13 años terminó internada grave después de haberse disparado en la cabeza mientras jugaba con un arma de fuego.

El hecho se conoció este domingo por la tarde, cuando la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz.

Después, por la gravedad del cuadro, los médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños, donde quedó internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

La Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico que recibió a la nena. De acuerdo con las primeras versiones, la chica habría estado manipulando el arma cuando se produjo el disparo.

Con la investigación abierta, un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes.

Por el momento, no se confirmó si esa fue el arma usada en el hecho.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, por estas horas intentan determinar en qué circunstancias ocurrió el disparo y si hubo participación de terceros.

Hasta el momento, el caso está en plena investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robo en el barrio Mariano Moreno: motochorros asaltaron a una mujer que regresaba de celebrar el Día de la Madre
  2. 2. En el Día de la Madre, recordamos "Payasilandia": el programa infantil de Canal 7 que marcó una generación
  3. 3. Fuerza Patria impugnará los resultados electorales y exigirá más transparencia
  4. 4. Edith Hermida denunció el acoso de un fanático: “Me asustó cuando vino a mi casa”
  5. 5. Trump evalúa importar carne vacuna desde Argentina para bajar los precios en EE.UU.
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT