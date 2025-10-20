Una nena de 13 años se disparó accidentalmente en la cabeza mientras jugaba con un arma

El hecho ocurrió en el barrio Villa Boedo. La menor está internada en grave estado y la Policía investiga cómo accedió al arma de fuego.

Una situación dramática conmocionó este fin de semana al barrio Villa Boedo de la ciudad de Córdoba, donde una nena de 13 años terminó internada grave después de haberse disparado en la cabeza mientras jugaba con un arma de fuego.

El hecho se conoció este domingo por la tarde, cuando la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz.

Después, por la gravedad del cuadro, los médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños, donde quedó internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

La Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico que recibió a la nena. De acuerdo con las primeras versiones, la chica habría estado manipulando el arma cuando se produjo el disparo.

Con la investigación abierta, un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes.

Por el momento, no se confirmó si esa fue el arma usada en el hecho.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, por estas horas intentan determinar en qué circunstancias ocurrió el disparo y si hubo participación de terceros.

Hasta el momento, el caso está en plena investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.