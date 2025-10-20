"Los gobernadores se revelaron porque Milei dijo que iba a auditar a las provincias"

Así lo expresó, Ítalo Cioccolani, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza, en la cuenta regresiva para las elecciones del domingo.

Hoy 14:37

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Ítalo Cioccolani, analizó la situación política nacional y provincial tras la visita del presidente Javier Milei a Santiago del Estero. Destacó que la elección de la provincia para el encuentro no fue casual: “Nos dio el privilegio de elegir Santiago del Estero, para demostrar que no va solamente a donde tiene mayoría de votos. Le manifestamos que tenía que tomar contacto y sentir el cariño de la gente, a pesar de que fue la última provincia en apoyar al presidente. Rompió todos los protocolos para estar con la gente”, señaló.

Cioccolani sostuvo que el presidente “habló de todo” durante su visita, y transmitió un mensaje claro a sus seguidores.

“Nos pidió un último esfuerzo, que no podemos retroceder. Tenemos que tener claridad en la gestión para transmitir lo que pasa en Argentina a Santiago del Estero. Toda nuestra lista está compuesta por personas capacitadas”.

El candidato apuntó contra el gobierno provincial, al que acusó de aislar a Santiago del Estero del resto del país y de administrar con opacidad los fondos públicos. “Santiago tiene que abrirse al mundo. El gobierno actual cuenta ficciones, decían que venían inversiones italianas que no están. La Cámara de Diputados provincial no acompañó jamás al presidente. Los gobernadores se rebelaron porque Javier Milei dijo que iba a auditar a las provincias, porque se va a ver qué se hace con el dinero de la gente. Ese fue el verdadero motivo”, expresó.

Asimismo, anticipó que el mandatario local podría anunciar obras públicas financiadas por Nación, pero cuestionó el manejo de esos fondos: “Seguramente en estos días nuestro gobernador —que destruye Santiago del Estero— va a decir que va a reactivar la obra pública con dinero que es de Nación. La forma de hacer política en Santiago es hacer sufrir a la gente”.

En relación a las protestas y críticas hacia el oficialismo nacional, Cioccolani defendió el derecho a expresarse, pero pidió responsabilidad: “Vivimos en democracia, dejamos que se expresen. Pero esta gente solamente se dedica a insultar. No es una protesta para construir, sino una agresión”.

Por último, remarcó que el impacto de las políticas nacionales depende de cada administración provincial.

“Milei es el presidente de todo el país y cada provincia tiene sus realidades. Depende mucho de la estructura del gobierno provincial el impacto que se pueda sentir. Todas las provincias pagan mejores sueldos que Santiago, aunque tiene la misma coparticipación que Mendoza”, dijo.