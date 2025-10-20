Las exportaciones lácteas crecieron 13% y el sector muestra señales de recuperación

La industria produjo 7.193 millones de litros entre enero y agosto, y generó ingresos por US$980 millones. También se observa una mejora en el consumo interno, según datos oficiales.

Hoy 13:35

“La cadena láctea argentina continúa mostrando señales de dinamismo y fortalecimiento durante 2025, con crecimientos significativos en producción, exportaciones e indicadores de consumo interno”, destacaron desde la Secretaría de Agricultura al informar los resultados del sector durante los primeros 8 meses del año.

De esta forma, la producción acumulada de leche alcanzó los 7193 millones de litros entre enero y agosto de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual de 11% en la actividad diaria respecto al mismo período del año anterior.

En materia de comercio exterior, el sector también mantiene un desempeño sólido.

Durante el período de enero a agosto de 2025, las exportaciones lácteas representaron el 25% de la producción total nacional y alcanzaron 243.766 toneladas.

En términos de valor, se registraron ingresos por US$980 millones, marcando un aumento interanual del 13%.

“Este crecimiento sostenido evidencia el esfuerzo conjunto de productores, industrias y organismos públicos para mejorar la eficiencia productiva y tecnológica en toda la cadena”, destacaron desde la cartera agropecuaria.

En paralelo, el mercado interno también mostró una evolución favorable.

En el mismo período, se observó un incremento del 5% en el consumo de leche fluida y un aumento cercano al 9% en quesos, lo que refleja una consolidación de la demanda interna y el sostenimiento de hábitos de consumo que fortalecen la base del sector.

“En suma, estos resultados reflejan el potencial productivo y la competitividad de la cadena láctea argentina, que continúa posicionándose como un pilar clave para el desarrollo económico y territorial, generando mayor valor agregado y oportunidades tanto en el mercado interno como en el externo”, concluyeron desde la Secretaría de Agricultura.