La Municipalidad de La Banda realizó la 2° Feria Municipal de Ciencia, Técnica y Arte

Hoy 14:07

La Municipalidad de La Banda, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante la segunda edición de la Feria Municipal de Ciencia, Técnica y Arte, desarrollada en las instalaciones de la Escuela de Robótica, con la participación de los jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y espacios de formación artística municipales.

La subsecretaria de Educación y Cultura, Alejandra Farías, explicó que esta feria “nace como un espacio de exposición y encuentro donde alumnos y docentes pueden mostrar los proyectos trabajados durante todo el ciclo lectivo, integrando contenidos curriculares, creatividad e innovación tecnológica”.

“Estamos muy contentos de poder participar como gestión en representación del intendente Roger Nediani, quien impulsa y acompaña todas las acciones que promueven la educación, la ciencia y el arte como pilares del desarrollo. Esta feria es una muestra del compromiso de toda la comunidad educativa municipal con el aprendizaje, la inclusión y la participación ciudadana”, destacó la funcionaria.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los distintos stands donde los estudiantes presentaron sus proyectos interdisciplinarios, que combinan saberes científicos, tecnológicos, ambientales y culturales.

Entre las iniciativas destacadas se encontró el proyecto del Jardín Municipal N°7 “Huahuitas”, donde los niños presentaron su creación “Briquetas Kids”, un producto ecológico elaborado con materiales reciclables que busca reemplazar al carbón tradicional en la cocción de alimentos, reduciendo la contaminación ambiental.

“Este proyecto surge de una problemática concreta: muchas familias viven en departamentos y el humo del carbón genera molestias y contaminación. Los niños pensaron una alternativa limpia y sostenible, elaborando briquetas ecológicas a partir de materiales reutilizables”, explicó una de las docentes a cargo.

La feria, que se consolida como un espacio de aprendizaje activo y participación comunitaria, reunió también a las escuelas de Bellas Artes “Juanita Briones” y de Programación y Robótica, entre otras instituciones, mostrando la diversidad y el talento de los alumnos bandeños.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Educación y Cultura destacaron que este tipo de actividades “fortalecen la formación integral de los estudiantes y promueven una mirada crítica, creativa y comprometida con la realidad social y ambiental de la ciudad”.