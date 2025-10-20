El municipio bandeño presentó el cronograma de fumigación para esta semana

Se recomienda a la comunidad mantener limpios patios y jardines, eliminar objetos que acumulen agua y usar repelentes para prevenir enfermedades.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de fumigación con el que se recorrerán los barrios bandeños desde el lunes 20 hasta el viernes 24 en el marco de la campaña de la “Lucha contra el Dengue”.

En este sentido, se indicó que el lunes 20 se fumigarán los barrios Villa Anita, Villa Unión y Salido; el martes 21 en Villa Juana, Villa Raquel, Central Argentino (Viejo, ampliación, 200 viviendas) y módulos de Ruta Provincial N° 11; el miércoles 22 en El Rincón, Procrear y La Moras 1 y 2; el jueves 23 en Mama Antula 1, 2 y 3; el viernes 24 en Los Lagos, Independencia, Los Naranjos, El Tabique y Jerusalén.

Como complemento de estas acciones, se recomienda a la comunidad bandeña realizar la limpieza permanente de patios y de jardines, eliminar objetos que puedan acumular agua y utilizar repelentes, tanto ambientales como personales.

Asimismo, se solicita que se respeten los días y horarios de recolección de los residuos domiciliarios y se haga un uso responsable de los contenedores de residuos para evitar la formación de mini basurales.