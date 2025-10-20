Se abrió la inscripción para la 2.ª Cohorte del espacio formativo "Una Banda de Señas"

Hoy 14:29

La Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para la 2.ª Cohorte del espacio formativo denominado "Una Banda de Señas".

En el marco de la agenda permanente de promoción de políticas inclusivas impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani presentó durante este año una nueva propuesta de formación en Lengua de Señas Argentina (LSA).

En este sentido, se indicó que en esta nueva instancia los encuentros se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Cultura sita en calle Irigoyen N° 235 a partir del miércoles 22 de 18.30 a 20.30hs.

Cabe destacar, que la capacitación es gratuita y con cupos limitados; las inscripciones se realizan exclusivamente a través de este enlace.

Para mayor información los interesados pueden dirigirse a las instalaciones de la Dirección de Discapacidad ubicada en calle Alberdi de lunes a viernes de 8 a 13 o por WhatsApp al 3855982645.