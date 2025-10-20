Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2025 | 31º
X
Locales

Se abrió la inscripción para la 2.ª Cohorte del espacio formativo "Una Banda de Señas"

Hoy 14:29
La Banda

La Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para la 2.ª Cohorte del  espacio formativo denominado "Una Banda de Señas".

En el marco de la agenda permanente de promoción de políticas inclusivas impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani presentó durante este año una nueva propuesta de formación en Lengua de Señas Argentina (LSA).

En este sentido, se indicó que en esta nueva instancia los encuentros se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Cultura sita en calle Irigoyen N° 235 a partir del miércoles 22 de 18.30 a 20.30hs.

Cabe destacar, que la capacitación es gratuita y con cupos limitados; las inscripciones se realizan exclusivamente a través de este enlace.

Para mayor información los interesados pueden dirigirse a las instalaciones de la Dirección de Discapacidad ubicada en calle Alberdi de lunes a viernes de 8 a 13 o por WhatsApp al 3855982645.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robo en el barrio Mariano Moreno: motochorros asaltaron a una mujer que regresaba de celebrar el Día de la Madre
  2. 2. En el Día de la Madre, recordamos "Payasilandia": el programa infantil de Canal 7 que marcó una generación
  3. 3. Fuerza Patria impugnará los resultados electorales y exigirá más transparencia
  4. 4. Edith Hermida denunció el acoso de un fanático: “Me asustó cuando vino a mi casa”
  5. 5. Trump evalúa importar carne vacuna desde Argentina para bajar los precios en EE.UU.
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT