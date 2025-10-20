Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2025 | 25º
X
Somos Deporte

En un partido lleno de emociones, Tigre se lo empató sobre la hora a Barracas Central

El Matador y el Guapo igualaron 2 a 2 en Victoria por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 22:01

En un partido con emociones y controversias, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El encuentro tuvo de todo: polémicas arbitrales, goles, una expulsión y un cierre electrizante.

Apenas iniciado el juego, Ignacio Jappert tomó notoriamente de la camiseta a Ignacio Russo dentro del área, pero el árbitro Jorge Baliño decidió dejar seguir, desatando el reclamo generalizado del Matador. Minutos más tarde, a la media hora, Jhonatan Candia abrió el marcador para el Guapo, que además se vio favorecido por la expulsión de Elías Cabrera, dejando a Tigre con un hombre menos.

En el complemento, Russo logró el empate para el local, pero rápidamente Gonzalo Morales volvió a adelantar a Barracas. Cuando el partido se moría y todo parecía definido, apareció Sebastián Medina para sellar el 2-2 agónico que desató el festejo de todo Victoria.

El resultado dejó a Tigre con una mezcla de alivio y frustración: logró rescatar un punto en inferioridad numérica, pero sigue sin poder sumar de a tres en casa. Por su parte, Barracas se fue con bronca por haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Tigre Club Atlético Barracas Central

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robo en el barrio Mariano Moreno: motochorros asaltaron a una mujer que regresaba de celebrar el Día de la Madre
  2. 2. En el Día de la Madre, recordamos "Payasilandia": el programa infantil de Canal 7 que marcó una generación
  3. 3. Fuerza Patria impugnará los resultados electorales y exigirá más transparencia
  4. 4. Edith Hermida denunció el acoso de un fanático: “Me asustó cuando vino a mi casa”
  5. 5. Sorpresa en MasterChef Celebrity: un participante fue eliminado y otro abandonó el certamen
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT