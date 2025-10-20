En un partido lleno de emociones, Tigre se lo empató sobre la hora a Barracas Central

El Matador y el Guapo igualaron 2 a 2 en Victoria por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 22:01

En un partido con emociones y controversias, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El encuentro tuvo de todo: polémicas arbitrales, goles, una expulsión y un cierre electrizante.

Apenas iniciado el juego, Ignacio Jappert tomó notoriamente de la camiseta a Ignacio Russo dentro del área, pero el árbitro Jorge Baliño decidió dejar seguir, desatando el reclamo generalizado del Matador. Minutos más tarde, a la media hora, Jhonatan Candia abrió el marcador para el Guapo, que además se vio favorecido por la expulsión de Elías Cabrera, dejando a Tigre con un hombre menos.

En el complemento, Russo logró el empate para el local, pero rápidamente Gonzalo Morales volvió a adelantar a Barracas. Cuando el partido se moría y todo parecía definido, apareció Sebastián Medina para sellar el 2-2 agónico que desató el festejo de todo Victoria.

El resultado dejó a Tigre con una mezcla de alivio y frustración: logró rescatar un punto en inferioridad numérica, pero sigue sin poder sumar de a tres en casa. Por su parte, Barracas se fue con bronca por haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada.