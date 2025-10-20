Alivio para Gallardo: Rivero se entrenó con normalidad y estará en el once de River por Copa Argentina

El defensor había encendido las alarmas cuando pidió el cambio frente a Talleres, pero en la vuelta a las prácticas se movió con normalidad y será titular ante Independiente Rivadavia el próximo viernes.

Hoy 14:51

La victoria en Córdoba dejó buenas noticias para River Plate, que cortó una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas y volvió a sumar de a tres al vencer a Talleres por 2-0. El triunfo no solo sirvió para mejorar el ánimo del plantel, sino también para superar, al menos momentáneamente, a Boca Juniors en la tabla anual.

La única preocupación del encuentro había sido el pedido de cambio de Lautaro Rivero, quien no pudo completar el partido por una descompostura. Sin embargo, el defensor se recuperó rápidamente y volvió a entrenarse con normalidad bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

El zaguero zurdo, de 21 años, ocupó el lateral izquierdo ante la ausencia de Marcos “Huevo” Acuña y volvió a mostrar el nivel que lo consolidó como una de las grandes apariciones del semestre. Su rendimiento ha sido tan sólido que incluso debutó con la Selección Argentina, en el amistoso frente a Puerto Rico.

Con su regreso confirmado, Rivero apunta a ser titular el viernes ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina, en una zaga que volvería a compartir con Lucas Martínez Quarta, mientras que Paulo Díaz aguardaría su chance en el banco de suplentes.

La atención del cuerpo técnico ahora se centra en las recuperaciones de Acuña y Enzo Pérez. El lateral de la Selección aún no recibió el alta médica, pero podría llegar a tiempo para ser parte del once inicial. En tanto, el capitán continúa trabajando para recuperar su mejor forma física tras el corte sufrido ante Palmeiras, y si el “Muñeco” lo ve en condiciones, regresaría al mediocampo en lugar de Santiago Lencina.

River buscará trasladar la buena imagen mostrada en Córdoba al decisivo cruce del viernes, donde intentará avanzar a la final del certamen y cerrar el año con un nuevo título.