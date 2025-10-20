Milei participará de un foro internacional en EE.UU. después de las elecciones

El Presidente viajará a Norteamérica en noviembre. Aún no se confirmó si habrá reunión con Donald Trump.

Hoy 16:34

Javier Milei viajará a Estados Unidos luego de las elecciones del 26 de octubre. Estará allí el 5 y 6 de noviembre, para dar el presente en el America Business Forum, que se desarrollará en Miami.

La presencia del Presidente en territorio norteamericano será tras los comicios legislativos y luego de la firma del swap con Estados Unidos por US$20.000 millones.

El evento a donde asistirá el mandatario será en el estadio del equipo de la NBA Miami Heit, y reunirá a los principales líderes del deporte, entretenimiento, deporte y cultura global.

El lema del America Business Forum 2025 es “The World Meets in America”, es decir, el mundo se reúne en América.

Entre los invitados, además de Milei, se esperan a Donald Trump (presidente de EE.UU.), Lionel Messi (futbolista), María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Eric Schmidt (exCEO y presidente de Google), Rafael Nadal (tenista) Jamie Dimon (presidente y CEO de JPMorgan Chase) y Will Smith (actor y productor).

El foro global es liderado por Ignacio González, un joven uruguayo de 34 años que antes de realizar la actividad en Miami se dedicó diez años a implementarla en Latinoamérica.

“America Business Forum será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador en un comunicado.

Aún se desconoce si Javier Milei aprovechará la visita para encontrarse nuevamente con Donald Trump, su par estadounidense.

No obstante, en el Gobierno festejan la relación que mantiene la Argentina con Estados Unidos, a pesar de los últimos dichos del líder republicano.

Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni relativizó las declaraciones del mandatario norteamericano, que sostenían que el país “no tiene dinero” y que “pelea por su vida”.

“Lo que dijo es razonable”, expresó el funcionario. Y agregó que se debe “entender el contexto” en el que Trump planteó su postura.