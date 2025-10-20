El mensaje de Scaloni a la Selección Sub 20 tras la derrota en la final del Mundial

El DT de la Albiceleste destacó el esfuerzo de los jugadores a lo largo del torneo disputado en Chile.

Hoy 16:01

Luego de la derrota de la Selección Argentina Sub 20 en la final del Mundial de Chile, el entrenador de la Mayor, Lionel Scaloni, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de orgullo y aliento para el plantel que dirige Diego Placente. El DT destacó el esfuerzo, la motivación y el comportamiento del grupo durante todo el torneo, más allá del resultado final.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. Vamos Argentina”, escribió Scaloni en su cuenta de Instagram, junto a una foto del equipo juvenil.

En otra historia, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 reforzó su apoyo al grupo: “Cabeza en alto, muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.

Por su parte, Lionel Messi también se había mostrado cercano al equipo durante el certamen, con mensajes de aliento luego de las victorias en cuartos de final ante México y en semifinales frente a Colombia, en especial hacia Mateo Silvetti, su compañero en el Inter Miami.

La Albiceleste Sub 20 cayó 2-0 en la gran final ante Marruecos, que con un doblete de Yassir Zabiri se consagró campeón del mundo por primera vez en su historia. A pesar del dolor por la derrota, el equipo argentino se despidió con la frente en alto y el reconocimiento de todo el país.