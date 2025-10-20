El Kun Agüero habló del futuro de Messi y de la renovación de la Selección Argentina

El Kun, histórico de la Albiceleste y amigo de La Pulga, opinó sobre el ciclo del equipo comandado por Lionel Scaloni.

Hoy 15:08

El exdelantero Sergio “Kun” Agüero, una de las figuras más queridas del fútbol argentino y partícipe del inicio del ciclo más exitoso de la Selección Argentina, analizó el presente del equipo nacional, destacó el trabajo de Lionel Scaloni y habló sobre el futuro de Lionel Messi de cara al Mundial 2026. En diálogo con el sitio Stake, el exjugador dejó una serie de definiciones que reflejan su visión cercana al grupo y su admiración por el proceso que vive la Albiceleste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado sobre la posibilidad de que Messi dispute una nueva Copa del Mundo, Agüero fue contundente pero respetuoso: “Creo que todos queremos que Leo juegue para siempre, ¿no? Pero dependerá de él tomar esa decisión, cuando la tome”. Además, marcó las diferencias entre el actual plantel y el que se consagró en Qatar 2022: “Las bases siguen siendo las mismas. Eso es muy importante, aunque algunos jugadores clave, como Di María, se hayan marchado”.

El Kun también elogió la gestión de Scaloni, a quien consideró clave en el éxito de la renovación generacional. “Uno de los grandes logros de Scaloni es que logró guiar un proceso de renovación natural en el plantel. Le dio oportunidades a jóvenes con mucho talento para brillar y supo marcar el ritmo de su crecimiento. Se me vienen a la mente Mastantuono o Nico Paz. Creo que eso permite al equipo mantener un buen ritmo”, explicó.

Pensando en la próxima cita mundialista, el exjugador del Manchester City y del Atlético de Madrid evitó centrarse en una figura puntual y resaltó el valor colectivo del grupo: “Si hay algo que caracteriza a Argentina es su trabajo en equipo. Obviamente, si Leo está ahí, es el principal atractivo. Pero además de él, Argentina tiene muchos jugadores brillantes: Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Cada uno aporta una contribución única y, además, una gran calidad”.

Finalmente, Agüero dedicó palabras especiales para Julián Álvarez, a quien considera una pieza clave del presente argentino: “Lo que ha logrado Julián es asombroso. Es un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, con un enorme nivel de sacrificio y talento. No especularía sobre futuros fichajes; creo que este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético de Madrid”.

Con su habitual sinceridad, el Kun Agüero volvió a dejar en claro su profundo respeto por la Scaloneta y la convicción de que el futuro del equipo nacional sigue siendo prometedor, con una mezcla perfecta de experiencia y juventud.