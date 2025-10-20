La polémica frase del entrenador alemán Jürgen Klopp sobre Argentina

El ex director técnico del Liverpool de Inglaterra se refirió a la infancia en el país y generó revuelo.

El reconocido entrenador alemán Jürgen Klopp, ex director técnico del Liverpool, brindó declaraciones que despertaron gran interés en el mundo del fútbol, al analizar las diferencias culturales en la formación de jugadores. A sus 58 años y a un año y medio de su salida de Inglaterra, Klopp se desempeña como Director Global de Fútbol de Red Bull y compartió su experiencia en la gestión de equipos multiculturales.

“Lo que me encantaba de los equipos de fútbol es que yo los trataba, un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre frente a los demás compañeros”, explicó el alemán, subrayando la importancia de adaptar el trato a las necesidades individuales de cada jugador sin generar conflictos entre compañeros.

Klopp profundizó en su argumento con un ejemplo sobre Argentina: “Eso para que después no pudieran decir: '¿Por qué me tratás así? A él nunca le dirías eso'. No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad? Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual… es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal... es diferente”.

El entrenador también resaltó la importancia de mantener reglas básicas compartidas: “Después todos estamos juntos en el vestuario, y alguien dice: 'Bueno, esta es la regla para todos'. Y sí, claro, hay cosas básicas: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil y todo eso”, señaló, reforzando la necesidad de equilibrio entre disciplina y comprensión individual.

A lo largo de su carrera, Klopp dirigió a muy pocos argentinos: Lucas Barrios y Diego Klimowicz en el Borussia Dortmund, y Alexis Mac Allister durante su última etapa en Liverpool, lo que le permitió vivir de cerca las diferencias culturales y futbolísticas que marcaron su enfoque como técnico.