Wanda Nara fue denunciada por usurpación de marca: cuál es la cifra millonaria que le reclaman

Un empresario asegura ser el verdadero titular de “Wanda Cosmetics” y “W Cosmetics”, las líneas que la mediática lanzó en 2021.

Una nueva controversia sacude a Wanda Nara. En las últimas horas, trascendió que enfrenta una denuncia por presunta usurpación de marca vinculada a su línea de productos de belleza.

El denunciante, Ramiro Rubio, sostiene que es el legítimo propietario de las marcas “Wanda Cosmetics” y “W Cosmetics”, nombres que habría registrado años antes de que la mediática presentara su emprendimiento en diciembre de 2021.

Rubio explicó que el proyecto surgió en 2016 junto a una expareja llamada Wanda y que formalizó el registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en 2021. “Tuve que esperar dos años para que se aprobara, pero tengo todos los comprobantes que acreditan la titularidad”, señaló en declaraciones a Infama (América).

El empresario asegura que intentó resolver el conflicto mediante mediaciones judiciales, aunque solo se presentó la abogada de Nara, Ana Rosenfeld. “Ella utiliza el mismo nombre y eso nos perjudica muchísimo. Su fama eclipsa nuestro trabajo. Queremos que cese el uso de la marca o que haya una compensación por los daños causados”, expresó, quien reclama USD 350.000 en concepto de perjuicios económicos.

Además, argumentó que, al buscar su marca en internet, los usuarios son redirigidos automáticamente a los productos de Nara: “Cada vez que intentamos vender, terminan comprando los de ella. No podemos competir con su nivel de exposición”.

Qué dijo Wanda Nara sobre la denuncia del emprendedor

La abogada Ana Rosenfeld negó rotundamente las acusaciones y adelantó que la empresaria iniciará acciones legales en sentido contrario. “Estamos frente a un intento de usurpación hacia Wanda. Esta persona utiliza la misma tipografía, las mismas bolsas, y pretende aprovecharse de un nombre comercial ya instalado”, afirmó.

Según la letrada, Wanda Nara no infringió ninguna norma y el conflicto se encuentra judicializado. “Pedimos el cese inmediato del uso indebido del nombre. Cuando haya una sentencia, hablaremos. Pero estamos tranquilas: todo está en manos de la Justicia”, concluyó.