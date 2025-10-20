La crisis de Independiente: quedó a dos partidos de repetir la racha negativa que lo llevó al descenso

Tras la derrota ante San Martín de San Juan, el Rojo quedó a un paso de romper otro récord que ningún hincha quiere recordar.

Hoy 17:34

Tras perder 1-0 frente a San Martín de San Juan, por la fecha 13 del Torneo Clausura, Independiente alcanzó uno de los peores momentos de su historia reciente. Con 15 partidos consecutivos sin victorias, el equipo de Gustavo Quinteros quedó a solo dos de igualar su marca más larga, registrada en 2012, que culminó con 17 encuentros sin triunfos y marcó el inicio del descenso a la B Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, el Clausura 2025 se suma a otra estadística negativa: solo cuatro veces en su historia Independiente comenzó un torneo sin triunfos en las primeras ocho o más fechas. Los antecedentes fueron el Apertura 1990 (0-4-4), el Inicial 2012 (0-4-4) y el Apertura 1995 (0-7-1), confirmando que el presente deportivo del club atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas décadas.

A falta de cuatro partidos para el cierre del Torneo Clausura, Independiente intentará cortar la racha:

Independiente vs. Platense: viernes 24 de octubre

Independiente vs. Atlético Tucumán: domingo 2 de noviembre

Deportivo Riestra vs. Independiente: domingo 9 de noviembre

Independiente vs. Rosario Central: domingo 16 de noviembre