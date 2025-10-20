Un policía que trabaja como chofer de una aplicación mató a un ladrón al defenderse de un robo

El agente conducía su camioneta Chery Tiggo gris, con la cual solía trabajar para una aplicación de viajes, cuando fue abordado por tres jóvenes que le tendieron una trampa.

Hoy 18:43

Un policía que trabajaba como chofer de una aplicación mató a un ladrón que simuló ser un pasajero para robarle la camioneta en El Palomar, partido de Morón.

El hecho, ocurrido durante la noche del sábado, se registró apenas 24 horas después de que un comisario retirado de la Policía Federal le disparara a dos delincuentes que quisieron asaltarlo en la misma zona del conurbano bonaerense.

El agente -que presta servicio en la Policía local de Ituzaingó- conducía su camioneta Chery Tiggo gris, con la cual solía trabajar para una aplicación de viajes, cuando fue abordado por tres jóvenes que le tendieron una trampa.

El ladrón fallecido, identificado como Ariel Muñoz de 16 años, subió primero al vehículo desde el asiento del acompañante, mientras que dos cómplices ingresaron por la parte trasera.

Pocos segundos después, el chico amenazó al conductor con un arma y lo obligó a bajarse del vehículo. Allí le quitó el celular y la llave de encendido.

Los asaltantes obligaron al chofer a arrojarse al piso en la intersección de Cacique Namuncurá y Pampa, donde intentaron arrancar la camioneta.

En ese momento, la víctima del robo dio la voz de alto, se identificó como policía y disparó su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro. El impacto alcanzó a Muñoz, quien intentó huir junto a los otros dos.

Los cómplices retiraron al chico herido del lugar y lo trasladaron al hospital Posadas a bordo de un vehículo particular conducido, presuntamente, por la tía de uno de ellos.

Los médicos confirmaron la muerte de Muñoz al poco tiempo de su ingreso. Mientras tanto, agentes de la Policía Bonaerense que custodiaban el centro de salud aprehendieron a sus dos acompañantes.

El fiscal Pablo Cabrejas, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, pidió la detención de los otros dos asaltantes para someterlos a declaración indagatoria y esclarecer su grado de participación.

De todas maneras, la jueza de Garantías del N° 3, doctora Karina de Luca, no hizo lugar al pedido de detención del otro menor involucrado en el intento de robo, identificado como S.Y.S., también de 16 años y quien se negó a declarar. Por su parte, el tercer asaltante, mayor de edad, sí quedó detenido, pero también se negó a declarar en la indagatoria.

En tanto, el fiscal Cabrejas no adoptó ninguna medida contra el agente de la Policía local de Ituzaingó, ya que consideró que actuó en legítima defensa. El efectivo resultó ileso en el ataque.